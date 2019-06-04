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Що зміниться для дітей
та батьків з 1 вересня

Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14

Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку нового навчального року заклади й учні самі вирішуватимуть.

Дивися повний текст Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14

Проезд в общественном транспорте в Киеве для детей бесплатное.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:35

Можно было бы отменить чтоб ребенок выбрал - нужна ли ему та школа, а комментарий тот что ниже - бесплатно никому не надо , ибо повысят другим.
sp2838166
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 06:15

А у Виноградові діти 4-их класів повинні купляти книжки за свій рахунок. Школа N-1.Оце держава!
eilejs470
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20

Шведский стол это отлично, только нужно ввести для всех и старших классов также. Так как дети сидят голодные до последнего урока.
700vlad
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:17

надо объявлять оценки прилюдно, чтобы детям было стыдно за них
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:24

В роде и идеи хорошие ....
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:37

"Учителя не будут иметь права объявлять на весь класс оценки и баллы, которые получил тот или иной ученик за свой ответ или работу." - потрясающе, теперь можно будет учителям за копеечку малую, завышать оценки нужным детям, ведь остальные ничего не узнают и не возмутятся.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:03

  RomanTik написав:"Учителя не будут иметь права объявлять на весь класс оценки и баллы, которые получил тот или иной ученик за свой ответ или работу." - потрясающе, теперь можно будет учителям за копеечку малую, завышать оценки нужным детям, ведь остальные ничего не узнают и не возмутятся.

Нововведение не очень, согласен, но по большому счёту, какой толк от всех этих оценок? Они разве на что-то влияют?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:30

Вот,в Киеве бесплатно,а вМариуполе внук ездит в школу,день обходится,туда и обратно,16гр.А если ещё кружки?Так,что закон в Украине не для всех один?Почему дети в учебный год не ездят бесплатно?Так ещё и шофер может и высадить.Так как это?
sasagagara0
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