16 серпня компанія Redmi зробить важливий анонс, пов'язаний зі смартфонами Redmi K20 або Redmi K20 Pro.
Дивися повний текст Стало відомо, яка модель Redmi стане першим 5G-смартфоном бренду.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 00:38
Стало відомо, яка модель Redmi стане першим...
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Дивися повний текст Стало відомо, яка модель Redmi стане першим 5G-смартфоном бренду.
Додано: Сер 14 сер, 2019 00:38
Толку от того что вы пишите это в Украине , если у нас в некоторых зданиях и даже по городу даже связь пропадает , нам бы 3G нормальное или покрытие получше.
А лучше 4G только оставить и сделать раздвоение сот (распределение диапазона)
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