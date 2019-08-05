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Стало відомо, яка модель
Redmi стане першим...

Стало відомо, яка модель Redmi стане першим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:38

Стало відомо, яка модель Redmi стане першим...

Пропонуємо до обговорення:
16 серпня компанія Redmi зробить важливий анонс, пов'язаний зі смартфонами Redmi K20 або Redmi K20 Pro.

Дивися повний текст Стало відомо, яка модель Redmi стане першим 5G-смартфоном бренду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:38

Толку от того что вы пишите это в Украине , если у нас в некоторых зданиях и даже по городу даже связь пропадает , нам бы 3G нормальное или покрытие получше.

А лучше 4G только оставить и сделать раздвоение сот (распределение диапазона)
sp2838166
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