Усі 52 станції метро Києва з тунелями та ескалаторами будуть покриті 4G до кінця 2020 року.
Дивися повний текст Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08
Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08
Хуавей если обещают то сделают. Потому что у КС, например, 4 G только в рекламе работает в основном.
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