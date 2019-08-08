RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли з’явиться 4G на всіх
станціях столичного метро

Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08

Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро

Пропонуємо до обговорення:
Усі 52 станції метро Києва з тунелями та ескалаторами будуть покриті 4G до кінця 2020 року.

Дивися повний текст Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90340
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08

Хуавей если обещают то сделают. Потому что у КС, например, 4 G только в рекламе работает в основном.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14

я соглашусь с тобой на все 100

карту нарисовали что чуть не везде есть 4G, в действительности даже в городах не везде он работает, а теперь смотрите с 3G они обещали в течении 6лет покрыть всю украину, а они толком с 3G не справились и тем более уже через год, заканчивается документ о подписании покритии всю Украину, и можно смело подавать в суд на этот Киевстар за обман, и закрыть их аферу, достали дурить мирных людей
sandramilevskaa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, moveton і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка...
R2 » Пон 12 сер, 2019 15:35
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 15:35
jeugen
Китайці створили автомобіль, який копіює буквально всіх
R2 » Нед 11 сер, 2019 07:30
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 23:15
egorkin19777
Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в... 1, 2
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:47
13 634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 18:49
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15295)
14.08.2019 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.