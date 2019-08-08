Усі 52 станції метро Києва з тунелями та ескалаторами будуть покриті 4G до кінця 2020 року.
Дивися повний текст Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08
Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли з’явиться 4G на всіх станціях столичного метро.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08
Хуавей если обещают то сделают. Потому что у КС, например, 4 G только в рекламе работает в основном.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14
я соглашусь с тобой на все 100
карту нарисовали что чуть не везде есть 4G, в действительности даже в городах не везде он работает, а теперь смотрите с 3G они обещали в течении 6лет покрыть всю украину, а они толком с 3G не справились и тем более уже через год, заканчивается документ о подписании покритии всю Украину, и можно смело подавать в суд на этот Киевстар за обман, и закрыть их аферу, достали дурить мирных людей
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