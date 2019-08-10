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«Укренерго» назвала причини
подорожчання електроенергії...

«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11

«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження ринку електроенергії в Україні тарифи для її промисловості стали на 20% вищими, ніж в ЄС.

Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11

Жлобство, жадность, безнаказанность - основная причина роста тарифов.
Зеленый тариф, с его меньше чем 5% (а разница еще меньше), не может дать рост в 20%.
zloy_ukr
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