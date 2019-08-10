Після запровадження ринку електроенергії в Україні тарифи для її промисловості стали на 20% вищими, ніж в ЄС.
Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11
«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...
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Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11
Жлобство, жадность, безнаказанность - основная причина роста тарифов.
Зеленый тариф, с его меньше чем 5% (а разница еще меньше), не может дать рост в 20%.
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