Після запровадження ринку електроенергії в Україні тарифи для її промисловості стали на 20% вищими, ніж в ЄС.
Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11
«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11
Жлобство, жадность, безнаказанность - основная причина роста тарифов.
Зеленый тариф, с его меньше чем 5% (а разница еще меньше), не может дать рост в 20%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:41
zloy_ukr, согласен. Хотя и "зеленый тариф" тоже большое зло. Если уж заговорили о рынке э.э., то пускай "зеленые" конкурируют с остальными на одинаковых условиях.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:11
RomanTik -
Не такое большое и зло. Это будущее. А если учесть, что срок окупаемости больше 5 лет, то "зеленый тариф" больше выгоден государству, чем людям.
Есть еще одна большая польза от "зеленого тарифа" - он ломает монополию монополистов.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:34
Причина одна, злочинна влада!
Вот Зеленского выберут - и все наладится!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:43
В Украине "зеленый тариф" - это ещё один сравнительно законный способ отъёма денег у населения монополистами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|