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«Укренерго» назвала причини
подорожчання електроенергії...

«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11

«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження ринку електроенергії в Україні тарифи для її промисловості стали на 20% вищими, ніж в ЄС.

Дивися повний текст «Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:11

Жлобство, жадность, безнаказанность - основная причина роста тарифов.
Зеленый тариф, с его меньше чем 5% (а разница еще меньше), не может дать рост в 20%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:41

zloy_ukr, согласен. Хотя и "зеленый тариф" тоже большое зло. Если уж заговорили о рынке э.э., то пускай "зеленые" конкурируют с остальными на одинаковых условиях.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:11

RomanTik -
"зеленый тариф" тоже большое зло

Не такое большое и зло. Это будущее. А если учесть, что срок окупаемости больше 5 лет, то "зеленый тариф" больше выгоден государству, чем людям.
Есть еще одна большая польза от "зеленого тарифа" - он ломает монополию монополистов.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:34

Причина одна, злочинна влада!

Вот Зеленского выберут - и все наладится!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:43

  zloy_ukr написав:Есть еще одна большая польза от "зеленого тарифа" - он ломает монополию монополистов.

В Украине "зеленый тариф" - это ещё один сравнительно законный способ отъёма денег у населения монополистами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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