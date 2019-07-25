Українські ЗАЗи готують відправляти до сусідньої Польщі.
Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14
ЗАЗ став продавати новинки в ЄС
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Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14
Це ж китаєць, з українськими шинами. А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?
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