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ЗАЗ став продавати
новинки в ЄС

ЗАЗ став продавати новинки в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14

ЗАЗ став продавати новинки в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Українські ЗАЗи готують відправляти до сусідньої Польщі.

Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14

Це ж китаєць, з українськими шинами. А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?
vitaliygoodlife
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