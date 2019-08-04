Українські ЗАЗи готують відправляти до сусідньої Польщі.
Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14
ЗАЗ став продавати новинки в ЄС
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Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14
Це ж китаєць, з українськими шинами. А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:49
Могут поставить. Только кто ж в них ездить будет по баксу за поездку.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:52
А Польша сама не может купить на Алиэкспрессе или ТаоБао эти "новинки"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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