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ЗАЗ став продавати
новинки в ЄС

ЗАЗ став продавати новинки в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:14

ЗАЗ став продавати новинки в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Українські ЗАЗи готують відправляти до сусідньої Польщі.

Дивися повний текст ЗАЗ став продавати новинки в ЄС.
R2
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Це ж китаєць, з українськими шинами. А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:49

  vitaliygoodlife написав:А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?

Могут поставить. Только кто ж в них ездить будет по баксу за поездку.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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А Польша сама не может купить на Алиэкспрессе или ТаоБао эти "новинки"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:24

  summacut написав:
  vitaliygoodlife написав:А чому в Україні не поставити таку ж ціну як в Польщі?

Могут поставить. Только кто ж в них ездить будет по баксу за поездку.

Но этого мало!
- Оказывается для них нужны ещё и дороги!
"Асфальтовое покрытие", а не "освоенный бюджет"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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