Транзитний договір між Україною і Росією буде.
Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну можуть продовжити ще на два роки - Данилишин.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15
Транзит російського газу через Україну можуть продовжити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну можуть продовжити ще на два роки - Данилишин.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15
Пора слезть с трубы, и начать работать. А так агония трубы продлится еще 1,5-2 года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Можуть продовжити, а можуть і не продовжити
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:27
Ой, ну продаст Россия на 50 кубов меньше газа в ту Европу. Ну не получит те 10 баксов несчастных. Все равно Россия под санкциями. На шото полезное те баксы потратить нельзя. Только вывести за рубеж. Шоб их там конфисковали. Та зачем такой бизнес? Усе, транзита с первого января не будет.
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