Транзитний договір між Україною і Росією буде.
Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну можуть продовжити ще на два роки - Данилишин.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15
Транзит російського газу через Україну можуть продовжити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну можуть продовжити ще на два роки - Данилишин.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15
Пора слезть с трубы, и начать работать. А так агония трубы продлится еще 1,5-2 года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Можуть продовжити, а можуть і не продовжити
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:49
Данилишин занялся гаданием? Может-неможет. Так сделайте такие условия чтобы РФ сама захотела, а то ковыряются пальцем в ж..е уже который год, да виртуальную прибыль от судов считают. А вот это вообще перл - "В то же время он считает, что вообще без транзита по 10-15 миллиардов кубометров в год через Украину России не обойтись, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу." Пускай этот господин предоставит цифры прибыли от такого "транзита" и сравнит с сегодняшними.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:49
RomanTik
10-15 миллиардов кубометров в год - это потребление газа Украиной через реверс.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:28
В том то и фокус, они транзит могут продолжать без заключения договора, как в свое время поступили с Грузией - газ в Армению качали, а договор заключили какое-то время спустя, Нафтогазу прийдется обеспечивать этот транзит, т.к. деваться некуда. Кстати, не помню фамилию, но вроде как из вменяемых экспертов в этой обасти, на голубом глазу говорил что если переговоры начнутся только в сентябре, то никакой договор до 01.01.2020 заключить будет просто невозможно из-за обязательных бюрократических процедур...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:33
Ага. В свое время кремлевские так облажались, когда газовую войну устроили.
Тоже думали, что Украине "деваться некуда".
В результате влетели на миллиарды долларов (и продолжают влетать, хе-хе).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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