RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Транзит російського газу через
Україну можуть продовжити...

Транзит російського газу через Україну можуть продовжити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15

Транзит російського газу через Україну можуть продовжити...

Пропонуємо до обговорення:
Транзитний договір між Україною і Росією буде.

Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну можуть продовжити ще на два роки - Данилишин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:15

Пора слезть с трубы, и начать работать. А так агония трубы продлится еще 1,5-2 года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20

Можуть продовжити, а можуть і не продовжити
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9080
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6197 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:49

Данилишин занялся гаданием? Может-неможет. Так сделайте такие условия чтобы РФ сама захотела, а то ковыряются пальцем в ж..е уже который год, да виртуальную прибыль от судов считают. А вот это вообще перл - "В то же время он считает, что вообще без транзита по 10-15 миллиардов кубометров в год через Украину России не обойтись, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу." Пускай этот господин предоставит цифры прибыли от такого "транзита" и сравнит с сегодняшними.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7225 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:49

RomanTik
10-15 миллиардов кубометров в год - это потребление газа Украиной через реверс.
mikola963
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 25.09.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:28

  Вкладчик1234 написав:Можуть продовжити, а можуть і не продовжити


В том то и фокус, они транзит могут продолжать без заключения договора, как в свое время поступили с Грузией - газ в Армению качали, а договор заключили какое-то время спустя, Нафтогазу прийдется обеспечивать этот транзит, т.к. деваться некуда. Кстати, не помню фамилию, но вроде как из вменяемых экспертов в этой обасти, на голубом глазу говорил что если переговоры начнутся только в сентябре, то никакой договор до 01.01.2020 заключить будет просто невозможно из-за обязательных бюрократических процедур...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:33

  antikkristall написав:
  Вкладчик1234 написав:Можуть продовжити, а можуть і не продовжити


В том то и фокус, они транзит могут продолжать без заключения договора, как в свое время поступили с Грузией - газ в Армению качали, а договор заключили какое-то время спустя, Нафтогазу прийдется обеспечивать этот транзит, т.к. деваться некуда.


Ага. В свое время кремлевские так облажались, когда газовую войну устроили.

Тоже думали, что Украине "деваться некуда".

В результате влетели на миллиарды долларов (и продолжают влетать, хе-хе).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 07.04.17
Подякував: 426 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:27

  antikkristall написав:
  Вкладчик1234 написав:Можуть продовжити, а можуть і не продовжити


В том то и фокус, они транзит могут продолжать без заключения договора, как в свое время поступили с Грузией - газ в Армению качали, а договор заключили какое-то время спустя, Нафтогазу прийдется обеспечивать этот транзит, т.к. деваться некуда. Кстати, не помню фамилию, но вроде как из вменяемых экспертов в этой обасти, на голубом глазу говорил что если переговоры начнутся только в сентябре, то никакой договор до 01.01.2020 заключить будет просто невозможно из-за обязательных бюрократических процедур...


Землянский говорил про это .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 22.07.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За що можуть штрафувати водіїв мопеду 1, 2
R2 » Сер 14 сер, 2019 13:32
11 494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 19:12
dpitkiev
У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30%...
R2 » Вів 13 сер, 2019 10:38
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 12:13
milamila
США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації
R2 » Сер 14 сер, 2019 11:20
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 11:20
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7175)
14.08.2019 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.