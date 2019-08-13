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АЗС Shell оштрафують на 79 мільйонів через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва постановив стягнути з ТОВ "Альянс Холдинг" (мережа АЗС під брендом Shell) штраф 79,4 мільйона гривень за порушення антимонопольного законодавства.
Дивися повний текст АЗС Shell оштрафують на 79 мільйонів через антиконкурентні дії
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:36
Вообще правильно, а то светили все 3 бренда один прайс.
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