RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Литві хочуть відмовитися від
традиційних SIM-карт для...

У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42

У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для...

Пропонуємо до обговорення:
У Литві пропонують замінити традиційні SIM-карти вбудованим модулем ідентифікації абонента eSIM (embedded SIM).

Дивися повний текст У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для телефонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90328
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42

Вот бы и нам так, а то телефоны есть, а наши операторы не поддерживают е-сим
Rainbow
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, p_a_l, ssnet, zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Литві назвали ціну "відключення" Балтії від енергомереж РФ
R2 » Вів 30 лип, 2019 10:54
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 10:54
vitali_kalinin
У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 15:26
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 15:26
0mage0
У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 12 лип, 2019 10:11
33 2424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 10:27
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74653)
14.08.2019 11:44
Беларусь (529)
14.08.2019 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.