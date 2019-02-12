Департамент капітального будівництва міської ради Тендер на реконструкцію адміністративної будівлі у Вінниці.
Дивися повний текст Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з держбюджету.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08
Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з...
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Дивися повний текст Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з держбюджету.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:09
На ремонты школ и больнц денег нет, но на админздания миллионы находятся
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