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Адмінбудівлю Вінниці
реконструюють за 9 млн грн з...

Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08

Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з...

Пропонуємо до обговорення:
Департамент капітального будівництва міської ради Тендер на реконструкцію адміністративної будівлі у Вінниці.

Дивися повний текст Адмінбудівлю Вінниці реконструюють за 9 млн грн з держбюджету.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:09

На ремонты школ и больнц денег нет, но на админздания миллионы находятся
blueiceua
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