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США відкладуть запровадження мит на китайську техніку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація США вирішила відкласти запровадження вересневого мита у 10% на деякі китайські товари.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:10
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