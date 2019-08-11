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Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів...
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Держава повинна інвестувати близько 20-30 мільйонів гривень для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину та подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.
Дивися повний текст Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій - Держгеонадра
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33
По сравнению с ущербом капля в море
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Igorten
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:38
Когда говорят 20-30млн, значит не знают сколько на самом деле нужно, и никто этот вопрос не изучал
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o_talavas
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