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Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Держава повинна інвестувати близько 20-30 мільйонів гривень для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину та подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.
Дивися повний текст Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій - Держгеонадра
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R2
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33
По сравнению с ущербом капля в море
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Igorten
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:38
Когда говорят 20-30млн, значит не знают сколько на самом деле нужно, и никто этот вопрос не изучал
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o_talavas
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:51
o_talavas Как бы подход вообще непонятен если копнуть глубже. С какого перепугу государство должно разведывать для передачи ? Смотрю золотодобычу в Австралии, взяли участок, а есть там золото нет ваши проблемы. Тут можно немного по другому. Присмотрели участок, заплатите за разведку со своего кармана и решайте нужно оно вам или нет. И в стоимость разрешения должны входить восстановительные работы.
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Igorten
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:20
Автор путает геологоразведку с легализацией.
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blueiceua
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:38
Igorten написав:
Присмотрели участок, заплатите за разведку со своего кармана и решайте нужно оно вам или нет. И в стоимость разрешения должны входить восстановительные работы.
Видимо, чтобы поделить на участки и необходимо 20-30 миллионов, а экологические аспекты и рекультивация дело дорогое и так входит в зону ответственности эксплуатантов.
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mikola963
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:50
mikola963 написав:
а экологические аспекты и рекультивация дело дорогое и так входит в зону ответственности эксплуатантов
Ну вот как раз зная наших людей в части экологии и рекультивации я бы на них не полагался, пущай платят деньги до того как
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Igorten
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