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Легалізація видобутку бурштину
вимагає 20-30 мільйонів...

Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів...
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33

Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Держава повинна інвестувати близько 20-30 мільйонів гривень для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину та подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.

Дивися повний текст Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій - Держгеонадра.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:33

По сравнению с ущербом капля в море
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:38

Когда говорят 20-30млн, значит не знают сколько на самом деле нужно, и никто этот вопрос не изучал
o_talavas
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:51

o_talavas Как бы подход вообще непонятен если копнуть глубже. С какого перепугу государство должно разведывать для передачи ? Смотрю золотодобычу в Австралии, взяли участок, а есть там золото нет ваши проблемы. Тут можно немного по другому. Присмотрели участок, заплатите за разведку со своего кармана и решайте нужно оно вам или нет. И в стоимость разрешения должны входить восстановительные работы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:20

Автор путает геологоразведку с легализацией.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:38

Re: Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів..

  Igorten написав:Присмотрели участок, заплатите за разведку со своего кармана и решайте нужно оно вам или нет. И в стоимость разрешения должны входить восстановительные работы.

Видимо, чтобы поделить на участки и необходимо 20-30 миллионов, а экологические аспекты и рекультивация дело дорогое и так входит в зону ответственности эксплуатантов.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:50

Re: Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів..

  mikola963 написав:а экологические аспекты и рекультивация дело дорогое и так входит в зону ответственности эксплуатантов
Ну вот как раз зная наших людей в части экологии и рекультивации я бы на них не полагался, пущай платят деньги до того как ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:45

Госгеонедра под актуальный шумок пытается "заработать" 20-30 миллионов.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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