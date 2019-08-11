Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів...

Додано: Сер 14 сер, 2019 19:17

1. Экономически целесообразно сократить на эту сумму финансирование Госгеонедр.

2. Целесообразно провести жесткие "посадки" таких ....

3. "Геологоразведку" - копатели давно провели и зарисовали.(у каждого смотрящего есть жесткий тариф на места добычи, согласно их геологического наполнения)

4. Отсутствует легальный рынок янтаря в Украине. (нет доступной торговой биржи по реализации необработанного янтаря).

5. Жодного слова про рекультивацию?????(Гитлер в 39 ввёл обязательную закладку в зоне ведения горных работ - до сих пор, в Германии это обязательный Закон к исполнению!)

6. Вопросы по геологоразведке, возведенные в особый коммерческий интерес торгующих месторождениями(при чём и у сегодняшней власти - самая коррупционная тема на отмыв средств)

7. И если данный глашатый - "не в теме" - то он явно не на своём месте.

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10001 делающий такие "заявления", а тем более от имени такой установы - не может по определению быть не "в теме" - а значит, обыкновенный провокатор, ссылающийся на требования прописанные в Законе, кои со компанией постоянно не выполняют, или "Доят за счёт бюджета".(переписывают на себя месторождения за средства на геологоразведку)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.