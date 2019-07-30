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Герус пообіцяв не допустити почасового відключення води...
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Представник президента у Кабінеті міністрів України відреагував на погрози водоканалів про погодинне водопостачання. Андрій Герус заявив, що зараз розробляється механізм зниження цін для водоканалів та інших комунальних підприємств на 10%.
Дивися повний текст Герус пообіцяв не допустити почасового відключення води у містах
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:39
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:08
Да, почасового отключения не будет - б удет только почасовое включение)
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blueiceua
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:41
Спасибо Данилишину и прочим членам шоколадной ОПГ за "рынок электроэнергии", после запуска которого электроэнергия в Украине стала дороже европейской на 20%.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:45
Раз у президента подняли тему, значит готовиться действия. А реакция уже пошла, потом сделают выводы, типа мы боролись и предупреждали, но получилось как всегда не по нашей вине.
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mikola963
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