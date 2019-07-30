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Герус пообіцяв не допустити
почасового відключення води...

Герус пообіцяв не допустити почасового відключення води...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:39

Герус пообіцяв не допустити почасового відключення води...

Пропонуємо до обговорення:
Представник президента у Кабінеті міністрів України відреагував на погрози водоканалів про погодинне водопостачання. Андрій Герус заявив, що зараз розробляється механізм зниження цін для водоканалів та інших комунальних підприємств на 10%.

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R2
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бла-бла-бла
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:08

Да, почасового отключения не будет - б удет только почасовое включение)
blueiceua
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Спасибо Данилишину и прочим членам шоколадной ОПГ за "рынок электроэнергии", после запуска которого электроэнергия в Украине стала дороже европейской на 20%.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:45

Раз у президента подняли тему, значит готовиться действия. А реакция уже пошла, потом сделают выводы, типа мы боролись и предупреждали, но получилось как всегда не по нашей вине.
mikola963
 
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