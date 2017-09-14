Про пологах в США, Німеччині, Канаді або навіть Мексиці.
Дивися повний текст Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це обійдеться?.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18
Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це...
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Дивися повний текст Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це обійдеться?.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18
Есть знакомые которые рожали за границей (в Швейцарии). Так подцепили там такую инфекцию что по истечению 2х лет не могут от нее избавиться.
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