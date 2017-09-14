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Юрій Моша: Пологи за кордоном.
Навіщо? І у скільки це...

Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це...

Пропонуємо до обговорення:
Про пологах в США, Німеччині, Канаді або навіть Мексиці.

Дивися повний текст Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це обійдеться?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Есть знакомые которые рожали за границей (в Швейцарии). Так подцепили там такую инфекцию что по истечению 2х лет не могут от нее избавиться.
blueiceua
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