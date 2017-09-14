RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Юрій Моша: Пологи за кордоном.
Навіщо? І у скільки це...

Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це...

Пропонуємо до обговорення:
Про пологах в США, Німеччині, Канаді або навіть Мексиці.

Дивися повний текст Юрій Моша: Пологи за кордоном. Навіщо? І у скільки це обійдеться?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93240
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Есть знакомые которые рожали за границей (в Швейцарии). Так подцепили там такую инфекцию что по истечению 2х лет не могут от нее избавиться.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 853
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 04:19

Да, на Роды в Мексику все больше сейчас прилетает.
cenz_pamm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 585, 586, 587
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5865 345779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 00:13
shapo
Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен... 1, 2
R2 » Суб 01 лют, 2020 11:30
11 1033
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 12:32
zloy_ukr
У київському метро нагадали, скільки ще діятимуть жетони
R2 » Суб 01 лют, 2020 11:10
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 11:10
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.