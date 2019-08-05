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США можуть вийти із Всесвітньої
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США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20

США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації

Пропонуємо до обговорення:
Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти зі складу Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Дивися повний текст США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20

да пусть валят, все равно они даже судей в вто по своей квоте назначить не могут.
blueiceua
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