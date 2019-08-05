Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти зі складу Всесвітньої торгової організації (СОТ).
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20
США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США можуть вийти із Всесвітньої торгової організації.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20
да пусть валят, все равно они даже судей в вто по своей квоте назначить не могут.
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