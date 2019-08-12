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Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:12
Пропонуємо до обговорення:
У червні 2019 року 1 095,6 тис. застрахованим особам нараховано заробітну плату менше 4173,00.
Дивися повний текст Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців - ПФ (таблиця)
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