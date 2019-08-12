У червні 2019 року 1 095,6 тис. застрахованим особам нараховано заробітну плату менше 4173,00.
Дивися повний текст Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців - ПФ (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:12
Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців - ПФ (таблиця).
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:12
посадить всех зеленых на такую же зарплату, и тогда будут законы приниматься более гуманно, даешь естественный отбор в раду.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:38
А чего зеленых? Вы сажайте следующих на очереди после зеленых. А то не успели порог переступить как уже виновны во всем. Разве виновен новый хозяин квартиры что старый за квартиру годами не платил? Когда вы уже думать начнете, 8-ми процентные?
|