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Менше за мінімалку отримують
понад мільйон українців -...

Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:12

Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців -...

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2019 року 1 095,6 тис. застрахованим особам нараховано заробітну плату менше 4173,00.

Дивися повний текст Менше за мінімалку отримують понад мільйон українців - ПФ (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:12

посадить всех зеленых на такую же зарплату, и тогда будут законы приниматься более гуманно, даешь естественный отбор в раду.
CCCP2045
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:38

  CCCP2045 написав:посадить всех зеленых на такую же зарплату, и тогда будут законы приниматься более гуманно, даешь естественный отбор в раду.

А чего зеленых? Вы сажайте следующих на очереди после зеленых. А то не успели порог переступить как уже виновны во всем. Разве виновен новый хозяин квартиры что старый за квартиру годами не платил? Когда вы уже думать начнете, 8-ми процентные?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:26

  CCCP2045 написав:посадить всех зеленых на такую же зарплату, и тогда будут законы приниматься более гуманно, даешь естественный отбор в раду.

Больше 90% процентов там сидящих в место зарплаты еще бы и доплачивали. Если человек более-менее с мозгами , он как минимум 1000$ получает. И если он вдруг вам, умственно отсталым, решит попытается сделать жизнь лучше, он должен отказаться от привычной и перейти на мивину? Или один закон для вас, другой за подачку от олигархов ? И тут абсолютно без привязки к каким либо партиям.
ssnet
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