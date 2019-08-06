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Поліція оголосила в розшук
колишнього бізнес-партнера...

Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:04

Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера...

Пропонуємо до обговорення:
Нацполіція повідомила про підозру у відмиванні коштів та оголосила у розшук бізнесмена Вадима Шульмана.

Дивися повний текст Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:04

бєня наш президент.
igorbuda52
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