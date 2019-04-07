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Державна виконавча служба
стягне з «Укртелекому»...

Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:10

Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому»...

Пропонуємо до обговорення:
Державна виконавча служба відкрила провадження про примусове стягнення з компанії «Укртелеком» Ріната Ахметова 810 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому» Ахметова 810 млн грн.
R2
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Красавчики, ну а как по другому.
Нужно делиться награбленым с государством, а оно уже с народом :)
Rainbow
 
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