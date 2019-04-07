Державна виконавча служба відкрила провадження про примусове стягнення з компанії «Укртелеком» Ріната Ахметова 810 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому» Ахметова 810 млн грн.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:10
Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому»...
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Дивися повний текст Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому» Ахметова 810 млн грн.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:10
Красавчики, ну а как по другому.
Нужно делиться награбленым с государством, а оно уже с народом :)
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