Водії невеликих транспортних засобів, таких як мопед, повинні мати при собі техпаспорт, посвідення водія і страховку.
Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32
За що можуть штрафувати водіїв мопеду
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Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32
Хорошо что пешеходам и велосипедистам не нужно техпаспорт, права на вождение велосипедом и хождение по тротуарам и дорогам. И особенно страховку.
Но че то кажется что скоро страховать будут и пешеходов. Страна у нас такая.
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