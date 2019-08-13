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За що можуть штрафувати
водіїв мопеду

За що можуть штрафувати водіїв мопеду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32

За що можуть штрафувати водіїв мопеду

Пропонуємо до обговорення:
Водії невеликих транспортних засобів, таких як мопед, повинні мати при собі техпаспорт, посвідення водія і страховку.

Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32

Хорошо что пешеходам и велосипедистам не нужно техпаспорт, права на вождение велосипедом и хождение по тротуарам и дорогам. И особенно страховку.
Но че то кажется что скоро страховать будут и пешеходов. Страна у нас такая.
p_a_l
 
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