За що можуть штрафувати водіїв мопеду

Додано: Сер 14 сер, 2019 13:50

С 1 января скорость авто в населенных пунктах ограничивается до 50 километров в час

только найти таких нереальноА еще есть знаки остановка и стоянка запрещена .... а еще можно стать где попало на аварийке ... А еще за 5 лет меня остановили первый раз, но вот фигня камера у них не работала, и они так и не смогли определить нарушил я или нет, пришлось отпустить, сколько их там еще неработающих ? С тонировкой ограничения, да ? С такой ездят что я не уверен видят ли они что то изнутриВ общем к чему это я, задрали, не можете навести порядок в том что есть, говорить о мопедах смешить мои тапки. Привет Авакову.