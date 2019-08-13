Водії невеликих транспортних засобів, таких як мопед, повинні мати при собі техпаспорт, посвідення водія і страховку.
Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32
За що можуть штрафувати водіїв мопеду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32
Хорошо что пешеходам и велосипедистам не нужно техпаспорт, права на вождение велосипедом и хождение по тротуарам и дорогам. И особенно страховку.
Но че то кажется что скоро страховать будут и пешеходов. Страна у нас такая.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:50
А
только найти таких нереально А еще есть знаки остановка и стоянка запрещена .... а еще можно стать где попало на аварийке ... А еще за 5 лет меня остановили первый раз, но вот фигня камера у них не работала, и они так и не смогли определить нарушил я или нет, пришлось отпустить, сколько их там еще неработающих ? С тонировкой ограничения, да ? С такой ездят что я не уверен видят ли они что то изнутри
В общем к чему это я, задрали, не можете навести порядок в том что есть, говорить о мопедах смешить мои тапки. Привет Авакову.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:18
Вопрос... а электробайк к какому классу относится? или электросамокат? тоже вроде как механическое транспортное средство на электротяге...(иногда на мускульной :))) тоже права, регистрация, номерные знаки и страховка?
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:44
Нынешние электробайки могут запросто скорость 60км/ч и более развивать (хотя я бы не рискнул). Не каждый старый дырчик их догонит. А раз так и шлем и документы и номерной знак и страховка должны по идее быть.
Электросамокат - один хвастался до 80км/ч разогнался.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:50
механічний транспортний засіб — транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;
мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
То есть мопед с электродвигателем до 3 кВт не механическое транспортное средство
Кручу верчу вас запутать хочу
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:14
Полнейший бред с статье!
Мопеды до 50-ти кубический сантиметров не являются механическим транспортным средством. И половина здесь написана для выкаяки денег по типу Номера, и страховки.
Регистрация мопеда до 50-ти кубов нужна лишь в том случае, если вы будете передвигаться по трассам.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:23
Или самокатчикам. На электросамокате можно наваливать на уровне среднего велосипеда, можно ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам (на велосипеде нельзя), можно сложить и проехать в общественном транспорте, в лифте в конце концов проще и в квартире хранить.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:39
Ну, не по трассам, а по дорогам государственного значения. Теоретически, можно иметь на руках законодательно утвержденный перечень дорог государственного значения, изучить его для своего района и на эти самые дороги не выезжать (если ее надо пересечь, то сделать это в режиме пешехода, а если вдоль, то прокатить мопед по тротуару или обочине), и, в случае остановки, размахивать данным перечнем перед полицаями. Х.з., прокатит ли
Вжарим томосом по автокефалии
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