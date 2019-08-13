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За що можуть штрафувати
водіїв мопеду

За що можуть штрафувати водіїв мопеду
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32

За що можуть штрафувати водіїв мопеду

Пропонуємо до обговорення:
Водії невеликих транспортних засобів, таких як мопед, повинні мати при собі техпаспорт, посвідення водія і страховку.

Дивися повний текст За що можуть штрафувати водіїв мопеду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:32

Хорошо что пешеходам и велосипедистам не нужно техпаспорт, права на вождение велосипедом и хождение по тротуарам и дорогам. И особенно страховку.
Но че то кажется что скоро страховать будут и пешеходов. Страна у нас такая.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:50

А
С 1 января скорость авто в населенных пунктах ограничивается до 50 километров в час
только найти таких нереально :) А еще есть знаки остановка и стоянка запрещена .... а еще можно стать где попало на аварийке ... А еще за 5 лет меня остановили первый раз, но вот фигня камера у них не работала, и они так и не смогли определить нарушил я или нет, пришлось отпустить, сколько их там еще неработающих ? С тонировкой ограничения, да ? С такой ездят что я не уверен видят ли они что то изнутри :)
В общем к чему это я, задрали, не можете навести порядок в том что есть, говорить о мопедах смешить мои тапки. Привет Авакову.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:18

Вопрос... а электробайк к какому классу относится? или электросамокат? тоже вроде как механическое транспортное средство на электротяге...(иногда на мускульной :))) тоже права, регистрация, номерные знаки и страховка?
gento44
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:44

  gento44 написав:Вопрос... а электробайк к какому классу относится? или электросамокат? тоже вроде как механическое транспортное средство на электротяге...(иногда на мускульной :))) тоже права, регистрация, номерные знаки и страховка?


Нынешние электробайки могут запросто скорость 60км/ч и более развивать (хотя я бы не рискнул). Не каждый старый дырчик их догонит. А раз так и шлем и документы и номерной знак и страховка должны по идее быть.
Электросамокат - один хвастался до 80км/ч разогнался.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:50

  gento44 написав:Вопрос... а электробайк к какому классу относится? или электросамокат? тоже вроде как механическое транспортное средство на электротяге...(иногда на мускульной :))) тоже права, регистрация, номерные знаки и страховка?


механічний транспортний засіб — транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;

мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

То есть мопед с электродвигателем до 3 кВт не механическое транспортное средство ;)

Кручу верчу вас запутать хочу :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:14

Полнейший бред с статье!
Мопеды до 50-ти кубический сантиметров не являются механическим транспортным средством. И половина здесь написана для выкаяки денег по типу Номера, и страховки.
Регистрация мопеда до 50-ти кубов нужна лишь в том случае, если вы будете передвигаться по трассам.
denisvanion
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:23

  p_a_l написав:Хорошо что пешеходам и велосипедистам


Или самокатчикам. На электросамокате можно наваливать на уровне среднего велосипеда, можно ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам (на велосипеде нельзя), можно сложить и проехать в общественном транспорте, в лифте в конце концов проще и в квартире хранить.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:39

  denisvanion написав:Регистрация мопеда до 50-ти кубов нужна лишь в том случае, если вы будете передвигаться по трассам.


Ну, не по трассам, а по дорогам государственного значения. Теоретически, можно иметь на руках законодательно утвержденный перечень дорог государственного значения, изучить его для своего района и на эти самые дороги не выезжать (если ее надо пересечь, то сделать это в режиме пешехода, а если вдоль, то прокатить мопед по тротуару или обочине), и, в случае остановки, размахивать данным перечнем перед полицаями. Х.з., прокатит ли :)
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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