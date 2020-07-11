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За що можуть штрафувати
водіїв мопеду

За що можуть штрафувати водіїв мопеду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:08

  p_a_l написав:Хорошо что пешеходам и велосипедистам не нужно техпаспорт, права на вождение велосипедом и хождение по тротуарам и дорогам. И особенно страховку.
Но че то кажется что скоро страховать будут и пешеходов. Страна у нас такая.

А вот это зря, что не нужны. Езда пьяным на велосипеде по тротуару обойдётся штрафом всего 85 грн. Выпрыгивание пьяного пешехода на красный сигнал светофора под колёса машины наказывается штрафом 51 грн.
Так даже на эту мелочь никто их не оштрафуют. А вот были бы права на управление велосипедом и права пешехода, можно было их минимум забрать и запретить переходить дорогу без сопровождения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:12

Ну и шо ето такое, зачем так делать, не вижу смысла вешать номерной знак лишние затраты, та и + ещо чтоб открыть катигоию А1 нужно значала открыть катигоию А. М-да только у нашой стране так.
dpitkiev
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:56

Вот именно,водитель механического ТС должен иметь при себе права,а МОПЕД таковым не является в соответствии с ПДД!!! А о скутерах там вообще ничего не сказано!И если я покупала мопед еще в 2008 году,когда на него не нужны были номера и права,я не обязана их иметь в соответствии с Конституцией Украины ст.22 и 26
oksanaagryzkova
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:35

мопед（до50кубов） не поподает в категорию механического транспортного средства. а потому и перечисленные правила его не касаються. более того венская конвенция имеет большую юредическую силу чем правила, стало буть руководствоваться правилнее ей.
да и про велосипед с подвесным двигателем в правилах пункта нет.
большое поле для спора.
и по поводу документов прав и т.д.
сейчас же есть всякие базы . вот например забыл я права но есть паспорт. в чем проблема проверить по базе ”статус ” моих прав ширафов и т.д.
remontxservice
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 05:28

Обязательно ли наличие шлема у мотопедиста?До 50 куб. Про шлемы как раз таки ничего и не сказано, а если они так серьезно мопеды до 50 куб возносят в рамки полноценных транспортных средств (о чем говорит должное наличие, прав, страховки, регистрации и наложение штрафов), то как же тогда о шлемах забыли упомянуть?
Или я что то пропустила?
veselka13
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:33

А если мопедист не остановился, имеет ли право полиция его приследовать?
longerbolt
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16

  veselka13 написав:Обязательно ли наличие шлема у мотопедиста?До 50 куб. Про шлемы как раз таки ничего и не сказано, а если они так серьезно мопеды до 50 куб возносят в рамки полноценных транспортных средств (о чем говорит должное наличие, прав, страховки, регистрации и наложение штрафов), то как же тогда о шлемах забыли упомянуть?
Или я что то пропустила?

Смотри, читаем ПДД Украины: п.1,10 "Термины":
– транспортний засіб — пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
– водій — особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії...
– мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
п.2.3 "Водитель (см. выше) обязан:
г) під час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів.
В общем всё описано.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:40

А чи може електроколесо бути навісним двигуном велосипеда?:)
20_korol_12
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