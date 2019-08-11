Темпи зростання промвиробництва в Китаї в липні 2019 року були мінімальними за 17 років, не виправдавши очікувань трейдерів.
Дивися повний текст Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного мінімуму.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 14:43
Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного...
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Дивися повний текст Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного мінімуму.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:43
Падение промпроизводства и темпов роста промпроизводства = это две большие разницы!
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