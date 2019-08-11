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Китайське промвиробництво в
липні досягло 17-річного...

Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:43

Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного...

Пропонуємо до обговорення:
Темпи зростання промвиробництва в Китаї в липні 2019 року були мінімальними за 17 років, не виправдавши очікувань трейдерів.

Дивися повний текст Китайське промвиробництво в липні досягло 17-річного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:43

Падение промпроизводства и темпов роста промпроизводства = это две большие разницы!
AlexODS
 
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