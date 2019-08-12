Термін розгляду заяви та зняття транспортного засобу з арешту - до 30 діб.
Дивися повний текст Як зняти машину з арешту (інфографіка).
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:46
Як зняти машину з арешту (інфографіка)
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Дивися повний текст Як зняти машину з арешту (інфографіка).
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