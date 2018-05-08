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"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Суд Люксембургу привів у виконання рішення арбітражу про стягнення $2,6 млрд з "Газпрому".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" одержав перемогу над \"Газпромом\": той виплатить $2,6 млрд за рішенням арбітражу
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:20
Победа будет после получения денег.Уже проходили.
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