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"Нафтогаз" одержав перемогу
над "Газпромом": той...

"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:20

"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...

Пропонуємо до обговорення:
Суд Люксембургу привів у виконання рішення арбітражу про стягнення $2,6 млрд з "Газпрому".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" одержав перемогу над \"Газпромом\": той виплатить $2,6 млрд за рішенням арбітражу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:20

Победа будет после получения денег.Уже проходили.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:26

Необов'язково грошима - можна і акціями північного потоку. Ми не горді
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:15

Не выплатит
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:15

  silver_arrow_ua написав:Необов'язково грошима - можна і акціями північного потоку. Ми не горді

Патриотично :D :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:14

  p_a_l написав:Не выплатит


Это вторая ступень принятия. Первая была "не присудят", следующая будет "ну и что, ну и не жалко".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:39

Сколько за эту "перемогу" выплатят премий?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:50

  RomanTik написав:Сколько за эту "перемогу" выплатят премий?


О как кремлеботы оживились, наверное обидно им?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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