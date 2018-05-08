Суд Люксембургу привів у виконання рішення арбітражу про стягнення $2,6 млрд з "Газпрому".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" одержав перемогу над \"Газпромом\": той виплатить $2,6 млрд за рішенням арбітражу.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:20
"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" одержав перемогу над \"Газпромом\": той виплатить $2,6 млрд за рішенням арбітражу.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:26
Необов'язково грошима - можна і акціями північного потоку. Ми не горді
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:15
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:14
Это вторая ступень принятия. Первая была "не присудят", следующая будет "ну и что, ну и не жалко".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:50
О как кремлеботы оживились, наверное обидно им?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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