Если я правильно помню, то :
Первая ступень была - получение 1 млрд гривен руководством Нафтогаза.
Вторая - отправка денег "маме" в США.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:49
Если я правильно помню, то :
Первая ступень была - получение 1 млрд гривен руководством Нафтогаза.
Вторая - отправка денег "маме" в США.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:50
Люксембург огромная страна, Газпром много чего там построил. А акции уже искали в Швейцарии, но не нашли.
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:57
Re:
Кремлеботы и вата негодует )
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:02
fasser
В Люксембурге у Газпрома одни кредиторы. Представил как Газпром возвращает долги, а власти их отнимают у банков (у своих налогоплательщиков) и отдают Нафтогазу.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:13
Рано чи пізно газпрому прийдеться сплатити борг . І сплатять вони його за рахунок простих росіян, а не "мілерів". Це москальські боти розуміють, але переводять стрілки.
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:06
Ты лучше ответь, как в голове порохобота могут одновременно уживаться 2 фантазии:
1) долг в 2.6 млрд еще в 2018-м зачли газом, который отобрали у Газпрома против его воли;
2) и долг все еще не взыскан, но обязательно будет взыскан.
Сам же ты своим враньем и загнал себя в угол. Еще и ярлыки развесил, кто кремлебот, а кто не кремлебот.
Я не видел никого на этом форуме, кто не желал бы Нефтегазу возврата этого долга... Но дискуссия то в другом - есть для этого реальные рычаги, или это просто ложь руководителей Нефтегаза, семьи которых живут за границей, а значит на Украину им начхать!..
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