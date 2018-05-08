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"Нафтогаз" одержав перемогу
над "Газпромом": той...

"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:49

  Sommer написав:
  p_a_l написав:Не выплатит


Это вторая ступень принятия. Первая была "не присудят", следующая будет "ну и что, ну и не жалко".


Если я правильно помню, то :
Первая ступень была - получение 1 млрд гривен руководством Нафтогаза.
Вторая - отправка денег "маме" в США.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:50

Люксембург огромная страна, Газпром много чего там построил. А акции уже искали в Швейцарии, но не нашли.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:57

Re:

Кремлеботы и вата негодует :))
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:02

fasser
В Люксембурге у Газпрома одни кредиторы. Представил как Газпром возвращает долги, а власти их отнимают у банков (у своих налогоплательщиков) и отдают Нафтогазу.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:13

Рано чи пізно газпрому прийдеться сплатити борг . І сплатять вони його за рахунок простих росіян, а не "мілерів". Це москальські боти розуміють, але переводять стрілки.
servald2016
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:26

премии уже выписали?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:06

  Sommer написав:
  RomanTik написав:Сколько за эту "перемогу" выплатят премий?


О как кремлеботы оживились, наверное обидно им?


Ты лучше ответь, как в голове порохобота могут одновременно уживаться 2 фантазии:
1) долг в 2.6 млрд еще в 2018-м зачли газом, который отобрали у Газпрома против его воли;
2) и долг все еще не взыскан, но обязательно будет взыскан.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Сам же ты своим враньем и загнал себя в угол. Еще и ярлыки развесил, кто кремлебот, а кто не кремлебот.

Я не видел никого на этом форуме, кто не желал бы Нефтегазу возврата этого долга... Но дискуссия то в другом - есть для этого реальные рычаги, или это просто ложь руководителей Нефтегаза, семьи которых живут за границей, а значит на Украину им начхать!..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:17

Отличная новость! Хорошо, что наша страна одерживает победу в правовом поле. Если Раша не будет выполнять решения судов- для нее это закончится плачевно рано или поздно. Все злопыхатели, с которыми нашей стране и врагов не надо, могут идти лесом. Решение суда в нашу пользу- это победа, как ее не поворачивай.
SMOKE
 
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  #<12
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