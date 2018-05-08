Додано: Чет 15 сер, 2019 13:06

Sommer написав: RomanTik написав: Сколько за эту "перемогу" выплатят премий? Сколько за эту "перемогу" выплатят премий?



О как кремлеботы оживились, наверное обидно им? О как кремлеботы оживились, наверное обидно им?

Ты лучше ответь, как в голове порохобота могут одновременно уживаться 2 фантазии:1) долг в 2.6 млрд еще в 2018-м зачли газом, который отобрали у Газпрома против его воли;2) и долг все еще не взыскан, но обязательно будет взыскан.Сам же ты своим враньем и загнал себя в угол. Еще и ярлыки развесил, кто кремлебот, а кто не кремлебот.Я не видел никого на этом форуме, кто не желал бы Нефтегазу возврата этого долга... Но дискуссия то в другом - есть для этого реальные рычаги, или это просто ложь руководителей Нефтегаза, семьи которых живут за границей, а значит на Украину им начхать!..