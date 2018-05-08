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"Нафтогаз" одержав перемогу
над "Газпромом": той...

"Нафтогаз" одержав перемогу над "Газпромом": той...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:06

  Sommer написав:
Просто в зеркало посмотри. :mrgreen:


Цитату в студию! Или в своем зеркале пойдешь искать звонаря :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:05

  blueiceua написав:Ожидаем начисления новых премий для Кобылева и компашки из карманов украинских плательщиков за газ за получение очередной бумажки.
Вы там на россии за премии своего Миллера переживайте :wink:
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:22

Подолянин
Это Вы там на России а я в/на украине.
И переживаю как с такими "гениями" и их идеями тут воообще выжить.
blueiceua
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