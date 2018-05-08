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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:06
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:05
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:22
Подолянин
Это Вы там на России а я в/на украине.
И переживаю как с такими "гениями" и их идеями тут воообще выжить.
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