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новые кредиты при небольших просрочках
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:39
Добрый день! Напишите пожалуйста, где можно взщять кредит при наличии небольших просрочек в других банках (до 10 дней) или перекредитоваться. Большинство МФО не подойдут из-за высокого процента и коротких сроков. Залога нет.
С уважением,
Александр.
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algusev
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