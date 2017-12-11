Добрый день! Напишите пожалуйста, где можно взщять кредит при наличии небольших просрочек в других банках (до 10 дней) или перекредитоваться. Большинство МФО не подойдут из-за высокого процента и коротких сроков. Залога нет.
С уважением,
Александр.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:39
новые кредиты при небольших просрочках
Добрый день! Напишите пожалуйста, где можно взщять кредит при наличии небольших просрочек в других банках (до 10 дней) или перекредитоваться. Большинство МФО не подойдут из-за высокого процента и коротких сроков. Залога нет.
С уважением,
Александр.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:12
Если просрочки "до 10 дней", то 99% что банки пока эту инфо никуда не передавали, и можно пробовать в других банках спокойно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:54
Re: новые кредиты при небольших просрочках
algusev, просрочки до 7 дней кредитную историю не портят. Далее идут пороги 7–29 дней, 30–59 дней, 60–89 дней и 90 дней и более.
Каждый порог понижает кредитную историю.
Напишите в каких банках или МФО Вы взяли кредит.
А так обращайтесь в Альфа-Банк, ИдеяБанк.
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