У Вінниці касирка одного з місцевих відділень банку майже рік викрадала гроші з карток пенсіонерів.
Дивися повний текст Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:44
Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:44
Хочу посмотреть на этих пенсионеров. У моей мамы пенсия госслужащего, т.е. типа выше средней: 2700 грн в месяц. Даже на такой сумме не заметить пропажу 500-1000 грн очень сложно. Не говоря уж о том, что должно быть и SMS информирование о каждом съёме.
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