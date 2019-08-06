RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Касирка банку крала гроші
з карток пенсіонерів

Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:44

Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці касирка одного з місцевих відділень банку майже рік викрадала гроші з карток пенсіонерів.

Дивися повний текст Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90340
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:44

Хочу посмотреть на этих пенсионеров. У моей мамы пенсия госслужащего, т.е. типа выше средней: 2700 грн в месяц. Даже на такой сумме не заметить пропажу 500-1000 грн очень сложно. Не говоря уж о том, что должно быть и SMS информирование о каждом съёме.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, moveton і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з...
R2 » П'ят 09 сер, 2019 19:11
3 231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 16:58
rytton
«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців
R2 » Вів 06 сер, 2019 22:11
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 22:11
kiraforex
Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі - 1, 2, 3
R2 » Сер 26 лип, 2017 20:45
28 4288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 16:01
Svetik Shcherbatova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15295)
14.08.2019 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.