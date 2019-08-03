|
|
|
У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду.
Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90344
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23
бла-бла-бла, от слов к делу - пропасть
-
ggl_inter
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 07.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|