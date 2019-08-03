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У Президента заявили, що
підвищення тарифів на електрику...

У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23

У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду.

Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23

бла-бла-бла, от слов к делу - пропасть
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